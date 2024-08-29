Дорога на Троєщину: КМДА оголосила, коли повноцінно запрацює Подільсько-Воскресенський міст

Подільсько-Воскресенський міст є один з найвідоміших довгобудів столиці. Роботи з його будівництва розпочалися понад 20 років тому

Рух відкриють з Троєщини, де трамваї з’єднуються з електричкою

Повноцінний рух транспорту столичним Подільсько-Воскресенським мостом відкриють наприкінці жовтня. Про це повідомив в етері радіо Київ ФМ директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

«Повноцінний рух Подільсько-Воскресенським мостом ми плануємо до кінця жовтня, як для приватних автомобілів так і для громадського транспорту», – заявив Кандибор.

Зазначається, що рух мостом має розвантажити транспортне сполучення з житловим масивом Троєщина.

Наразі через міст дозволяється їздити лише спецтранспорту, автомобілям екстрених служб і автобусу №111. Але восени проїзд стане доступним як для приватних автомобілів, так і для громадського транспорту.

Кандибор повідомив, що планується відкрити новий транспортний маршрут з Троєщини, де вже курсує трамвай, до сполучення з електричкою. По цьому маршруту курсуватимуть два транзитні автобусні маршрути - один з Троєщини, інший з Русанівки. Автобуси будуть забирати пасажирів із кінцевих зупинок трамваю і через Подільський міст доставляти їх через Поділ.

Нагадаємо, у квітні мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні.

Як відомо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. Того ж дня на Подільсько-Воскресенському мості розпочав свою роботу новий тимчасовий автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна».