Коли запрацює метро на Теремки? Як змінювалися заяви влади і забудовників

8 грудня 2023 року Віталій Кличко обіцяв, що відновлювальні роботи на станціях метро «Либідська» та «Деміївська» триватимуть до шести місяців. Тобто рух мав відновитися вже у травні...

Довгоочікуване відновлення руху метро через станцію «Деміївська» знову відтерміновується. Згідно з останніми заявами представників столичної влади та забудовника, який отримав контракт на ремонт тунелю, рух поїздів має відновитися усередині вересня. Хоча до цього називалися інші терміни.

«Главком» склав хронологію заяв міського голови Києва Віталія Кличка і власника будівельної компанії «Автострада» Максима Шкіля щодо термінів виконання ремонтних робіт на станціях метро «Либідська» та «Деміївська».

Якщо відштовхуватися від перших повідомлень про строки завершення ремонту, то відставання вже складає чотири місяці.

Нагадаємо, рух потягів метро на ділянці між станціями «Либідська» та «Деміївська» у Києві було зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів 8 грудня 2023 року. У перші ж дні після цього міський голова, що ремонт триватиме пів року. Тобто проблема мала б бути вирішена у травні 2024 року.

Але вже у лютому 2024-го, через два місяці після зупинки метро, міський голова Києва Віталій Кличко вже обіцяв, що ремонт буде завершено до кінця літа. Проте й цей термін був зірваний.

У понеділок, 26 серпня засновник будівельної компанії «Автострада» Максим Шкіль зняв із себе відповідальність і повідомив, що він ніколи не обіцяв завершити ремонт до дати, названої Кличком.

«Ми ніколи не давали такий графік. Від початку я публічно говорив про кінець жовтня. Брав два місяці про запас, хоча в компанії ми поставили термін до кінця серпня», – пояснював Шкіль.

За словами Шкіля, до кінця серпня лише заплановано повністю змонтувати кабелі, електрозв'язок, потім проїде тестовий поїзд з кількома параметрами швидкості, протестується якість рейок.

«Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями», – озвучив нові терміни Шкіль.

Засновник будівельної компанії наголосив, що не розуміє природу шестимісячного терміну закінчення ремонту, про який говорив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як змінювалися заяви влади і будівельників

8 грудня 2023 року Віталій Кличко обіцяв, що, за попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні.

8 грудня 2024 року Кличко обіцяв, що за попередніми розрахунками відновлювальні роботи триватимуть до шести місяців фото: скриншот допису Віталія Кличка

28 лютого мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вже влітку рух поїздів на шести станціях має бути відновлено.

За його словами, «ремонтні роботи йдуть за графіком».

Заява Кличка від 28 лютого 2024 року фото: скриншот

20 березня мер Києва Віталій Кличко оглянув будмайданчик біля станції «Деміївська».

Мер повідомив, що влада і будівельники роблять усе можливе, щоб вже у кінці літа повністю відновити рух між станціями «Деміївська» і «Либідська».

Заява Кличка від 20 березня фото: скриншот

24 червня Віталій Кличко заявив, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб відновити рух поїздів вже на початку осені, роботи на будмайданчику тривають цілодобово.

Заява Віталія Кличка від 24 червня 2024 року фото: скриншот

Ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться і 15 вересня підуть поїзди.

Про це заявив власник компанії «Автострада» Максим Шкіль в інтерв’ю ЕП в кінці серпня.

Максим Шкіль заявив, що відновлення руху «синьою гілкою» відбудеться до 15 вересня фото: скриншот з «Економічної правди»

30 серпня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак заявив, що ремонт станцій метро «Либідська» та «Деміївська» відкриють через 2-3 тижні.

30 серпня Тарас Козак заявив, що ремонт станцій метро «Либідська» та «Деміївська» відкриють через 2-3 тижні фото: скриншот

Зауважимо, що 26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак також обіцяв, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Детально про тендер на ремонт метрополітену «Главком» писав у статті «У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир».

Найдорожчу угоду Київський метрополітен за останні роки уклав цьогоріч саме з ТОВ «ГК «Автострада» на ремонт перегінного тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». Вартість угоди склала 445 млн грн.