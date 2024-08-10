«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей
Новою послугою користуються 500 військових щодня
«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків на поїзди для військових та їхніх родин. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Як зазначили у Генштабі, цим резервом можна скористатися в різних ситуаціях, наприклад, коли командир відпустив, а квитків на поїзд немає, або коли потрібно терміново повернутися до підрозділу.
До резерву постійно додаються місця, і квитки можна забронювати за посиланням.
«Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється», – йдеться у повідомленні.
Крім того, резерв квитків доступний і для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.
До слова, за перше півріччя 2024 року державна компанія «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Але за результатами року вона очікує збиток майже у 3 млрд грн, хоча обсяги перевезень зростають.
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