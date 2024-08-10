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«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей
Резервом квитків Укрзалізниці можна скористатися у різних випадках
фото: Генштаб

Новою послугою користуються 500 військових щодня

«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків на поїзди для військових та їхніх родин. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Як зазначили у Генштабі, цим резервом можна скористатися в різних ситуаціях, наприклад, коли командир відпустив, а квитків на поїзд немає, або коли потрібно терміново повернутися до підрозділу.

До резерву постійно додаються місця, і квитки можна забронювати за посиланням.

«Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється»,  – йдеться у повідомленні.

Крім того, резерв квитків доступний і для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

До слова, за перше півріччя 2024 року державна компанія «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Але за результатами року вона очікує збиток майже у 3 млрд грн, хоча обсяги перевезень зростають.

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Теги: Укрзалізниця скандал Facebook

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