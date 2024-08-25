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На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня
Обмеження руху транспорту триватиме до 26 вересня 2024 року
фото: Київавтодор

Обмеження руху транспорту пов’язане з ремонтними роботами

З 26 серпня до 26 вересня частково обмежать рух на ділянці вул. Ніжинської – від вул. Миколи Голего до Відрадного проспекту. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язане з ремонтними роботами, які триватимуть до 26 вересня цього року.

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. За словами мера Києва, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

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Теги: Київ вулиця транспорт

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