На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня
Обмеження руху транспорту пов’язане з ремонтними роботами
З 26 серпня до 26 вересня частково обмежать рух на ділянці вул. Ніжинської – від вул. Миколи Голего до Відрадного проспекту. Про це попереджає КК «Київавтодор».
Обмеження пов’язане з ремонтними роботами, які триватимуть до 26 вересня цього року.
Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. За словами мера Києва, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.
Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.
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