У Києві пролунали вибухи
Ворог атакує Україну БпЛА
У ніч на 29 серпня під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Працює ППО.
Моніторингові канали повідомляють про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.
Перед цим Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку столиці.
Нагадаємо, уночі в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Раніше цієї ночі низка вибухів пролунала в Харкові. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.
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