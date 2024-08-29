У Києві пролунали вибухи

Ворог атакує Україну БпЛА

У ніч на 29 серпня під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Працює ППО.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.

Перед цим Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку столиці.

Нагадаємо, уночі в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Раніше цієї ночі низка вибухів пролунала в Харкові. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.