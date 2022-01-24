Герої парковки: в мережі показали, як кияни у 80-х ставили машини у дворі

Раніше люди не сильно переймалися тим, що пішохідна зона зайнята машиною

Маючи купу вільних парковок, люди все одно ставили машини під вікна

У далекому 1982 році у Києві водії авто, яких тоді ще було дуже мало у столиці, паркували свої машини на пішохідних доріжках. Фото з минулих часів з’явилося на сторінці спільноти «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.

Фото зроблено в одному з дворів Оболоні. На знімку видно, що біля будинку є багато вільного місця, утім машини запарковані таким чином, що перешкоджають руху пішоходів.

«Фото з Оболоні у 1982 році. Зверніть увагу на цікаву деталь, яка є дуже показовою. У ті роки на весь під‘їзд дай боже, щоб було п’ять-шість машин. Маючи купу вільних парковок, люди все одно ставили машини під вікна та на доріжки для пішоходів. Так може справа таки не в кількості машин, а у нас самих і у нашій культурі?», – йдеться у повідомленні.

Під фотографію дописувачі почали ділитися спогадами і наголосили, що раніше машини ставили під вікна, бо їх обкрадали. Та й люди раніше не сильно переймалися тим, що пішохідна зона зайнята машиною.

До слова, у Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування та порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві сталася бійка через неправильне паркування.