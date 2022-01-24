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    Герої парковки: в мережі показали, як кияни у 80-х ставили машини у дворі

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    Раніше люди не сильно переймалися тим, що пішохідна зона зайнята машиною - Герої парковки: в мережі показали, як кияни у 80-х ставили машини у дворі
    Раніше люди не сильно переймалися тим, що пішохідна зона зайнята машиною
    фото: Життя Оболонського Району та Мінського Масиву/Facebook

    Маючи купу вільних парковок, люди все одно ставили машини під вікна

    У далекому 1982 році у Києві водії авто, яких тоді ще було дуже мало у столиці, паркували свої машини на пішохідних доріжках. Фото з минулих часів з’явилося на сторінці спільноти «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.

    Фото зроблено в одному з дворів Оболоні. На знімку видно, що біля будинку є багато вільного місця, утім машини запарковані таким чином, що перешкоджають руху пішоходів.

    «Фото з Оболоні у 1982 році. Зверніть увагу на цікаву деталь, яка є дуже показовою. У ті роки на весь під‘їзд дай боже, щоб було п’ять-шість машин. Маючи купу вільних парковок, люди все одно ставили машини під вікна та на доріжки для пішоходів. Так може справа таки не в кількості машин, а у нас самих і у нашій культурі?», – йдеться у повідомленні.

    Під фотографію дописувачі почали ділитися спогадами і наголосили, що раніше машини ставили під вікна, бо їх обкрадали. Та й люди раніше не сильно переймалися тим, що пішохідна зона зайнята машиною.

    До слова, у Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування та порушення правил дорожнього руху.

    Нагадаємо, у Києві сталася бійка через неправильне паркування.

    Читайте також: Парковка чи двір? У Києві велика проблема
    Теги: машини кияни парковка
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    Герої парковки: в мережі показали, як кияни у 80-х ставили машини у дворі