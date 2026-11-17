Голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв заявив, що земельні питання не вирішувалися без «рецензії» депутата від «Удару» Дмитра Білоцерковця

Голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв на засіданні погоджувальної ради звинуватив колишнього колегу по фракції «Удар» Дмитра Білоцерковця у створенні корупційної схеми, за якої погодження земельних питань нібито залежало від його особистої рецензії. Про це повідомляє «Главком».

Терентьєв заявив, що вирішення земельних питань відбувалося через довірених осіб Білоцерковця, які зустрічалися з підприємцями.

«Поки він не надасть свою рецензію, вони не потрапляли ні на комісію, ні на сесію. І це було обов’язковою умовою розгляду, – сказав Терентьєв. – І всі депутати та фракції йшли до Дмитра Білоцерковця. І в цьому була справжня корупція, яку, можливо, Білоцерковець вам не відкриє».

Михайло Терентьєв додав, що всі ці свідчення зафіксовані його адвокатами і згадав про існування обвинувального акту з цього приводу, який ще не почав розглядатися у суді.

«І повірте мені, коли він буде розглядатися в суді, відкриється дуже багато неприємних речей і для депутата Білоцерковця, і для пана Ємця (Леонід Ємець – депутат від Київради від фракції «Європейська солідарність» – «Главком»), який з ним разом ці правила (ухвалений Київрадою після операції «Чисте місто» новий порядок підготовки та ухвалення рішень щодо комунальної землі – «Главком») писав. Тому зачекайте і все дізнаєтесь та побачите», – зазначив посадовець.

Білоцерковець в коментарі «Главкому» заявив, що виступ голови земельної комісії був реакцією на те, що «ударівець», а також депутати Київради з «Європейської солідарності» Вікторія Пташник та Леонід Ємець системно «виносять» Терентьєва з політики.

«Так само він може казати, що особисто мер всі ці питання узгоджував і отримував частку і, мабуть, ще буде говорити. Але по факту всі чули на плівках «бігусів» та НАБУ, хто саме брав хабарі за землі в Києві, – зауважує Білоцерковець. – Терентьєв у своїй промові насправді натякає на мера, бо саме в його кабінеті узгоджувався земельний порядок денний. А ця тема завжди була «на ножах» у фракції «Удар». І саме в кабінеті мера була жорстка дискусія навколо того, які скандальні та потенційно корупційні питання не повинні виходити на сесію. А Терентьєв тоді неодноразово відстоював інтереси Дениса Комарницького (ексдепутат Київради, якого НАБУ вважає організатором земельної корупційної схеми, – «Главком») і неодноразово при нас йому дзвонив, погоджував з ним позицію, та системно разом з іншими фігурантами їздив в офіс Комарницького. На що постійно отримував негативні зауваження з мого боку, що неприпустимо чужих людей долучати до наради мера Києва».

Також Білоцерковець стверджує, що довірою у фракції «Удар» Терентьєв не користувався з 2021 року, коли «підставив» фракцію, винісши на засідання Київради зміну функціонального призначення Святошинського стадіону під забудову.

«Тоді багато депутатів за це проголосували, і після цього жодної довіри до Терентьєва не було. Натомість були постійні системні конфлікти, пов’язані з потенційними корупційними ризиками або «туалетними схемами», які він постійно просував», – стверджує «ударівець».

Дмитро Білоцерковець вислухав звинувачення у корупції з саркастичною посмішкою

Михайло Терентьєв очолює постійну комісію Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин із початку нинішнього скликання міськради – з 2020 року.

У лютому 2025 року Терентьєв став одним із фігурантів антикорупційної операції НАБУ і САП «Чисте місто», під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, причетну до незаконного заволодіння комунальними земельними ділянками в Києві. Серед підозрюваних опинилися голова та член земельної комісії Київради, а також посадовці КМДА. Терентьєв також фігурував на записах розмов із колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.

Після оприлюднення матеріалів розслідування міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення Терентьєва з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр». Крім того, фракція «Удар» розпочала процедуру його відкликання з депутатів Київради.

У березні 2025 року Терентьєв написав заяву про вихід із фракції «Удар». У травні партійний з'їзд ухвалив рішення про відкликання його депутатського мандата. Однак депутат оскаржив це рішення в суді. Завдяки цьому Терентьєв зберіг мандат і посаду голови земельної комісії.

Депутати Київради Дмитро Білоцерковець, Вікторія Пташник («Європейська солідарність») та Леонід Ємець («Європейська солідарність») вимагали відсторонення Терентьєва з посади голови земельної комісії.

Також у лютому 2025 року Білоцерковець та Пташник зареєстрували проєкт рішення про затвердження нового порядку підготовки та ухвалення Київрадою рішень щодо комунальної землі. 3 квітня 2025 року Київрада підтримала цей документ у першому читанні, а 9 жовтня 2025 року остаточно затвердила нові правила. У листопаді 2025 року Михайло Терентьєв доєднався до фракції «Батьківщина».

5 листопада 2026 року Дмитро Білоцерковець знову заявив про намір разом із Вікторією Пташник ініціювати усунення Терентьєва з посади голови земельної комісії.