«Стояв і плакав»: у Києві знищено кіоски десантника та майстра, який ремонтував взуття 36 років

Олексій Носівець: «Коли кіоски зносили, цей старий дід стояв і плакав. Тут було все його життя»

Демонтаж трьох кіосків у Дарницькому районі Києва спричинив резонанс у мережі та висвітлив зворотний бік реформи МАФів у столиці. Власники знесеного бізнесу – військовослужбовець Десантно-штурмових військ та літній майстер, син якого зник безвісти під Покровськом – розповіли «Главкому» подробиці події.

Емоційний допис підприємця та військовослужбовця Десантно-штурмових військ (ДШВ) Олексія Носівця збурив соціальні мережі. Чоловік розповів, що у Дарницькому районі комунальники примусово прибрали три кіоски, де протягом багатьох років надавали побутові послуги та продавали питну воду.

«Я боюся не шахедів, я боюся київської влади. Вчора знесли наші три кіоска у Києві, в Дарницькому районі... Ніякі аргументи КМДА не цікавили. Просто приїхав трактор – і все. Тепер твій бізнес – це просто купа будівельного сміття», – зазначив військовий.

Носівець наголосив, що зараз захищає Україну у складі десантно-штурмового підрозділу, тому не має змоги особисто змагатися із посадовцями за власну справу: «Я не піду у СЗЧ, щоб битися за свій бізнес. Це влада не повинна була чіпати те, що добре працює і приносить користь людям, які живуть під обстрілами!»

За словами воїна, такі дії влади позбавляють людей праці та поглиблюють кризу в столиці.

Допис Олексія Носівця скриншот

Реакція мережі

Допис воїна викликав активне обговорення серед користувачів Facebook. Зокрема, на запитання Єгора Прищепкіна щодо наявності дозволів на кіоски, Олексій Носівець відповів, що бізнес працював легально десятиліттями.

«З 1987 року дозволів була ціла купа. Правила і вимоги періодично мінялися, і ми оформлювали всі документи наново. В якийсь момент правила в черговий раз кардинально помінялися, ми спробували і в цей раз переоформити все, але вже не вийшло. Бо для жлобів із КМДА ми перестали існувать. А потім почалася повномасштабка».

скриншот коментарів

Інші користувачі, як-от Світлана Кульчицька та Daryна Viter, висловили підтримку підприємцям та закликали до репостів, називаючи демонтаж руйнуванням людських доль. У коментарях кияни також ділилися схожими випадками, коли через раптове закриття малого бізнесу та втрату улюбленої справи у літніх власників не витримувало серце.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Доля літнього майстра та 36 років роботи

Разом із точкою продажу води під демонтаж потрапив і кіоск із ремонту взуття. Його власник Степан Возняк розповів «Главкому», що встановив цей МАФ разом із напарником Віктором Бойком ще у 1992 році. Утеплену металеву конструкцію вони замовляли як дачний будиночок на заводі за 3,5 тис. радянських рублів.

Побутовими послугами на цьому місці майстер займався протягом 36 років. За словами Олексія Носівця, у Степана Возняка цього року під Покровськом безвісти зник єдиний син.

Демонтаж МАФа, який працював понад 30 років фото: Олексій Носівець

«Коли кіоски зносили, цей старий дід стояв і плакав. Тут було все його життя», – згадує Носівець.

Офіційно сплачувати за землю підприємці мали можливість до 2014 року, після чого міські правила знов кардинально змінили. Перед приїздом комунальників Возняк встиг вивезти обладнання за місто, де мешкає зараз. Майстер уже знайшов нових замовників на новому місці й повертатися до роботи в столиці чи шукати інше приміщення не планує. Жодних компенсацій за демонтовану приватну споруду він не отримав.

Точка з водою рятувала під час блекаутів

Паралельно у сусідньому кіоску понад 10 років продавали очищену воду під брендом «Щира вода». У МАФі працювали дві літні жінки з числа внутрішньо переміщених осіб.

Як розповів «Главкому» Носівець, під час ворожих атак та відключень водопостачання до їхнього кіоску миттєво збиралися черги по 40-50 місцевих жителів. Оскільки подача води з накопичувальних ємностей не потребувала електроенергії, точка була критично важливою для всього масиву. Найближчий міський бювет розташований аж за чотири квартали – біля парку Партизанської слави, куди літнім людям під час відключень світла дістатися вкрай важко.

Військовослужбовець наголосив, що перекладання торгівлі виключно на великі супермаркети під час війни є небезпечним, оскільки ворог систематично вибиває склади ритейлерів.

Позиція КМДА: Реформа через прозорі аукціони

Водночас у грудні 2025 року на сайті КМДА було оприлюднено повідомлення про черговий етап реформи. Київрада затвердила зміни до базового рішення № 915/8881 від 13 червня 2024 року, спрямовані на впорядкування розміщення тимчасових споруд і використання елементів благоустрою.

Оновлення, запропоновані Департаментом територіального контролю Києва, покликані встановити чіткі й прозорі правила для бізнесу та громади:

Аукціони для прокату транспорту: Елементи благоустрою під пункти прокату велосипедів та електросамокатів відтепер передаватимуться в оренду через відкриті онлайн-аукціони «Prozorro.Продажі». Це має припинити безкоштовне та хаотичне розміщення техніки на тротуарах.

Легалізація літніх майданчиків біля МАФів: Підприємці отримали можливість укладати щорічний договір пайової участі на розміщення вуличних меблів біля кіосків (після погодження КП «Київ.Прозоро»). Документ діятиме з 1 квітня до 31 жовтня.

Деталізація архетипів: Уточнюються єдині вимоги до зовнішнього вигляду тимчасових споруд відповідно до розпорядження міського голови № 28 від 16 січня 2025 року. Оновлення розширюють кольорову палітру, деталізують рішення для вендингових апаратів та встановлюють окремий архетип для платіжних терміналів.

У міській адміністрації переконують, що нові правила створюють узгоджений та безпечний простір і рівні умови для підприємництва. Проте історія із Дарницького району показує інший бік реформи — коли під демонтаж потрапляє малий бізнес, який роками надавав життєво необхідні послуги місцевим мешканцям.

Нагадаємо, у Києві біля Радіоринку демонтували незаконний торговельний кіоск, який був зведений навколо величезного живого дерева. Заради торгівлі власники МАФу зробили дерево частиною стін споруди. Внаслідок цього рослина була тривалий час позбавлена нормального доступу до світла та повітря, зазнала пошкоджень та була ослаблена.

Також на вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.