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Депутати Київради ініціюють відсторонення голови Земельної комісії через корупційний скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Депутати Київради ініціюють відсторонення голови Земельної комісії через корупційний скандал
Депутат Київради Михайло Терентьєв
фото: Київська міська рада

Питання про відставку очільника комісії постало через дискредитацію посадовця у корупційній справі півторарічної давнини

Під час сьогоднішнього засідання Київської міської ради депутати знову ініціюватимуть відсторонення від посади голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутата Київради Дмитра Білоцерковця.

За словами депутата, питання про відставку очільника комісії постало через дискредитацію посадовця у корупційній справі півторарічної давнини.

«Можливо, сьогодні нарешті у Київради буде воля зняти голову Земельної комісії, який дискредитував себе ще півтора роки тому в «Чистому місті» – за хабарі за відведення землі. Ми з Вікторією Пташник знову будемо ініціювати прийняти наше відповідне рішення», – зазначив Білоцерковець.

Депутат наголосив, що для ухвалення рішення необхідно «відмовитися від земельної корупції імені Комарницького», та висловив сподівання, що ініціативу підтримають міський голова Віталій Кличко та фракція «УДАР».

Зазначимо, що нардеп не назвав прізвища посадовця, однак на офіційному сайті Київради головою постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин зазначений Михайло Терентьєв.

Нагадаємо, сьогодні Київрада збирається на пленарне засідання, до порядку денного якого винесено понад 400 питань, зокрема значна частина стосується саме земельних відносин та містобудування. 

Як писав Главком, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради, повідомив, що голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Окрім того, фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.

До слов, голова земельної комісії Михайло Терентьєв, якому було оголошено про підозру у справі «плівок Комарницького», написав заяву про вихід з фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді та звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр». 

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Теги: Віталій Кличко Київрада партії фракція звільнення Михайло Терентьєв

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