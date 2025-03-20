Скандальний голова земельної комісії Київради написав заяву на вихід з «Удару»

Але депутатський мандат поки не склав…

Голова земельної комісії Михайло Терентьєв, якому було оголошено про підозру у справі «плівок Комарницького», написав заяву про вихід з фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді та звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр». Про це у бліц-інтерв’ю «Главкому» повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко, якого було відсторонено від ведення засідань міськради та погоджувальної ради, згідно з його власною заявою.

«Для заміни його як голови постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин жодної заяви не потрібно – підкреслив Бондаренко. – Також, як заявив Київський міський голова, партія «Удар Віталія Кличка» відкличе Терентьєва з депутатів Київради».

Втім, щодо надходження заяви Терентьєва про складання депутатських повноважень інформації поки немає.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради, повідомив, що голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Окрім того, фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.