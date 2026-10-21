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Польща заявила, що домоглася скасування рішення Львівської облради про Шухевича та УПА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща заявила, що домоглася скасування рішення Львівської облради про Шухевича та УПА
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький прокоментував рішення Львівської обласної ради
фото: Polsat News

Босацький сказав, що після втручання Варшави резолюція зникла з вебсайту Львівської обласної ради

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича та Української повстанської армії не набуде чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

За словами Босацького, польська сторона отримала запевнення від представників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Він зазначив, що після втручання Варшави відповідна резолюція зникла з вебсайту облради.

Заступник міністра нагадав, що кілька місяців тому одному з підрозділів спеціальних сил Збройних сил України було присвоєно найменування Героїв УПА. Це рішення спричинило чергове загострення у відносинах між Варшавою та Києвом. 

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада на позачерговій сесії проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича та Української повстанської армії. Ініціативу підтримали 52 депутати із 55. Проти не проголосував ніхто, троє депутатів участі в голосуванні не взяли.

Опісля цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, перебування яких у країні є небажаним. Причиною стала ініціатива депутата оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської облради. Він назвав його нерозумним, шкідливим для України та «самогубною тактикою».

До слова, новий мер Кракова Лукаш Гібала запропонував призупинити партнерство зі Львовом через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича та Української повстанської армії.

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Теги: Львів ОУН-УПА скандал Польща

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