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    З 1 квітня у більш як третини киян виникнуть проблеми з отриманням медпослуг

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    З 1 квітня у більш як третини киян виникнуть проблеми з отриманням медпослуг

    Стало відомо, скільки киян підписали декларації з лікарями

    Близько 1,7 млн киян підписали декларації з лікарями. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «Київ», інформує прес-служба КМДА.

    За його словами, з 1 квітня перестає фінансуватися «червоний список» – це ті, хто не підписав декларацію з лікарем. До 1 січня 2019 року «червоний «список» фінансувався 240 грн у рік на людину, із 1 січня до 1 квітня – 120 грн, а з 1 квітня – взагалі не буде фінансуватися.

    «Тобто можемо констатувати, що з 1 квітня у 37,5% киян виникнуть проблеми з отриманням медичних послуг. Невідкладна й екстрена допомоги будуть і надалі надаватися, але, наприклад, отримати медичну довідку (на роботу, в басейн, для отримання водійського посвідчення тощо) ті, у кого не підписана декларація з лікарем, – не зможуть. Вони повинні будуть обрати лікаря та підписати декларацію», – додав перший заступник голови КМДА.

    Він зазначив що у виборі лікаря кияни, у тому числі, можуть керуватися оцінками, які вже отримали лікарі від своїх пацієнтів.

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