В Україні повністю імунізовані понад 2 мільйони осіб

Протягом доби працювали 449 мобільних бригад з імунізації

За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 78965 осіб. З них вакциновано першою дозою – 50993 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 27972 особи. Про це повідомили у Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4106085 людей, з них отримали одну дозу – 4106083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2381190 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6487273 щеплення.

Протягом доби працювали 449 мобільних бригад з імунізації, 1273 точки щеплення та 360 центрів вакцинації.

Найбільша кількість щеплень минулої доби, була проведена у м. Києві – 8061 щеплення, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 976171 щеплення.

Нагадаємо, станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Також за минулу добу госпіталізовано – 561 особа, летальних випадків – 10, одужало – 235 осіб.