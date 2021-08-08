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    В Україні повністю імунізовані понад 2 мільйони осіб

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    Найбільша кількість щеплень минулої доби, була проведена у&nbsp;Києві - В Україні повністю імунізовані понад 2 мільйони осіб

    Найбільша кількість щеплень минулої доби, була проведена у Києві

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 449 мобільних бригад з імунізації

    За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 78965 осіб. З них вакциновано першою дозою – 50993 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 27972 особи. Про це повідомили у Міністерство охорони здоров’я.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4106085 людей, з них отримали одну дозу – 4106083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2381190 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6487273 щеплення.

    Протягом доби працювали 449 мобільних бригад з імунізації, 1273 точки щеплення та 360 центрів вакцинації.

    Найбільша кількість щеплень минулої доби, була проведена у м. Києві – 8061 щеплення, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 976171 щеплення.

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    Нагадаємо, станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Також за минулу добу госпіталізовано – 561 особа, летальних випадків – 10, одужало – 235 осіб.

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    Теги: хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні повністю імунізовані понад 2 мільйони осіб