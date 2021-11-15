  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На початку листопада на обліку в Київському міському&nbsp;центрі зайнятості&nbsp;перебували 11,1 тис. безробітних - За рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних
    На початку листопада на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 11,1 тис. безробітних
    фото з відкритих джерел

    У столиці понад 8,5 тис. вакансій

    За десять місяців 2021 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 58 тисяч киян. Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

    «Понад 11,2 тисячі з них було забезпечено роботою за сприяння служби зайнятості. 29 роботодавців отримали компенсацію ЄСВ за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних за направленням служби зайнятості», – розповіли у центрі зайнятості.

    Зокрема, з початку року 46,1 тис. громадян отримали профорієнтаційні послуги. У відомстві повідомили, що кількість осіб, які проходили за направленням служби зайнятості професійне навчання, збільшилася в 1,3 раза, а кількість тих, хто взяв участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, – в 2,6 раза.

    Кількість безробітних у Києві

    На початку листопада на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 11,1 тис. безробітних. Це удвічі менше проти відповідного періоду минулого року (23,9 тисячі). Водночас 9,4 тис. з них отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої склав 5,9 тис. грн.

    «Для нас важливим є збереження кожного наявного робочого місця, створення нових робочих місць та працевлаштування на них працівників, зокрема, і з числа безробітних. На замовлення роботодавців КМЦЗ підбере фахівців потрібної кваліфікації, а при потребі – озброїть їх необхідними знаннями і навичками», – зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

    Наявні вакансії та середня зарплата

    Станом на 1 листопада 2021 року роботодавці столиці прозвітували про наявність на підприємствах міста 8575 вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн торік до 10,4 тис. грн нині.

    Найбільшим попитом у столичних роботодавців користуються:

    • слюсарі,
    • електромонтери,
    • електрогазозварники,
    • маляри,
    • вчителі,
    • вихователі,
    • інженери,
    • лікарі,
    • продавці,
    • кухарі,
    • охоронці,
    • медсестри,
    • електромеханіки,
    • електрики,
    • фармацевти,
    • водії,
    • трактористи,
    • токарі,
    • фрезерувальники,
    • прибиральники,
    • вантажники.

    Разом із тим, найбільша нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, керівників підприємств, менеджерів, начальників відділів, заступників директорів, економістів, адміністраторів.

    Читайте також: Робота в Києві: названо найоплачуваніші вакансії
    Теги: Київ безробіття кияни робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних