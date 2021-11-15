За рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних

На початку листопада на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 11,1 тис. безробітних

У столиці понад 8,5 тис. вакансій

За десять місяців 2021 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 58 тисяч киян. Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Понад 11,2 тисячі з них було забезпечено роботою за сприяння служби зайнятості. 29 роботодавців отримали компенсацію ЄСВ за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних за направленням служби зайнятості», – розповіли у центрі зайнятості.

Зокрема, з початку року 46,1 тис. громадян отримали профорієнтаційні послуги. У відомстві повідомили, що кількість осіб, які проходили за направленням служби зайнятості професійне навчання, збільшилася в 1,3 раза, а кількість тих, хто взяв участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, – в 2,6 раза.

Кількість безробітних у Києві

На початку листопада на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 11,1 тис. безробітних. Це удвічі менше проти відповідного періоду минулого року (23,9 тисячі). Водночас 9,4 тис. з них отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої склав 5,9 тис. грн.

«Для нас важливим є збереження кожного наявного робочого місця, створення нових робочих місць та працевлаштування на них працівників, зокрема, і з числа безробітних. На замовлення роботодавців КМЦЗ підбере фахівців потрібної кваліфікації, а при потребі – озброїть їх необхідними знаннями і навичками», – зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Наявні вакансії та середня зарплата

Станом на 1 листопада 2021 року роботодавці столиці прозвітували про наявність на підприємствах міста 8575 вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн торік до 10,4 тис. грн нині.

Найбільшим попитом у столичних роботодавців користуються:

слюсарі,

електромонтери,

електрогазозварники,

маляри,

вчителі,

вихователі,

інженери,

лікарі,

продавці,

кухарі,

охоронці,

медсестри,

електромеханіки,

електрики,

фармацевти,

водії,

трактористи,

токарі,

фрезерувальники,

прибиральники,

вантажники.

Разом із тим, найбільша нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, керівників підприємств, менеджерів, начальників відділів, заступників директорів, економістів, адміністраторів.