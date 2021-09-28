Ситуація в економіці: безробітніх більше 300 тисяч

Ситуація із зайнятістю в Україні поліпшується, однак рівень безробіття залишається вищим за докризовий рівень

Ситуація із зайнятістю в Україні поліпшується, однак рівень безробіття залишається вищим за докризовий рівень. За інформацією Держстату рівень безробіття в Україні серед осіб у віці 15-70 років у 2 кварталі 2021 року становив 9,3%, що на 1,2 в .п. нижче, ніж у 1 кварталі 2021 року та пояснюється як сезонним чинником, так і послабленням карантинних заходів на тлі скорочення у 2 кварталі рівня захворюваності на COVID-19. Водночас рівень безробіття залишається вищим порівняно із докризовим періодом (2018-2019 рр.) та потребує посиленої уваги з боку центральних та місцевих органів влади. За даними Держслужби зайнятості кількість безробітних у січні-серпні 2021 року залишалася на рівні відповідного періоду минулого року, хоча і мала тенденцію до скорочення, зменшившись станом на 1 вересня на третину порівняно з відповідною датою 2020 року (304 та 474 тис. осіб відповідно).

Зростання сільськогосподарського виробництва прискорилося на тлі прискорення темпів збирання нового врожаю зернових культур. Станом на 1 вересня 2021 року площа збирання врожаю зернових культур збільшилася на 6% до відповідного періоду минулого року, а їх врожайність – на 19,3%, що дозволило збільшити загальний обсяг виробництва зернових культур у 2021 році на 26,3% порівняно з 2020 роком. Загалом, індекс сільськогосподарської продукції у січні−серпні 2021 року зріс на 8,4% порівняно із січнем-серпнем 2020 року, у тому числі продукції рослинництва – на 14,8%. Водночас тривала негативна динаміка у сфері тваринництва продовжується – виробництво продукції у відповідній категорії скоротилося за рік на 4,8%.

Бюджетна сфера

Вартість державних запозичень продовжує зростати. За три аукціони, що відбулися з початку вересня, Міністерством фінансів було залучено 5,2 млрд. гривень на фінансування державного бюджету у гривні та 86,5 млн. доларів США. Середньозважена ставка за гривневими запозиченнями з початку вересня становила 11,51%, у тому числі під час аукціону 21.09.2021 – 11,59%. Незважаючи на те, що обсяг нових запозичень під час проведення 3 з 4 запланованих у вересні аукціонів є меншим від обсягу погашень попередніх запозичень (платежі з обслуговування та погашення внутрішнього боргу у вересні становитимуть 21,3 млрд. гривень), достатній залишок коштів на рахунку Уряду (близько 40 млрд. гривень) дозволяє йому своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання на внутрішньому ринку.

Підвищення ставок за державними запозиченнями в національній валюті стимулювало зростання попиту на ОВДП з боку нерезидентів, вкладення яких у державні цінні папери минулого тижня зросли вперше за останні 3 місяці на 922 млн. гривень (до 95,9 млрд. гривень). Інші категорії інвесторів у державний борг минулого тижня також нарощували свої портфелі: банки – на 2,5 млрд. гривень (до 506,2 млрд. гривень), юридичні особи – на 251 млн. гривень (до 53,3 млрд. гривень), фізичні особи – на 847 млн. гривень (до 22,1 млрд. гривень).

Валютний ринок

Обмінний курс гривні до долару США на міжбанківському ринку упродовж тижня перебував під помірним тиском в сторону зміцнення, що було обумовлене переважанням пропозиції іноземної валюти на сегменті спот з боку клієнтів банків. Це, у свою чергу, уможливило проведення Національним банком інтервенцій з метою поповнення міжнародних резервів в обсязі 22,5 млн. доларів США за тиждень. Загалом, чиста купівля іноземної валюти Національним банком з початку вересня становила 124,6 млн. доларів США, з початку року – 1 465 млн. доларів США.

За операціями фізичних осіб співвідношення попиту та пропозиції на іноземну валюту у вересні також залишається близьким до збалансованого. З початку вересня чиста купівля фізичними особами готівкової іноземної валюти становила 20 млн. доларів США, а її чистий продаж у безготівковій формі – 21 млн. доларів США. З початку року чистий продаж іноземної валюти з боку населення (у готівковій та безготівковій формі) становить майже 1,8 млрд. доларів США.

Фінансовий сектор

Прибуток банківського сектору за 8 місяців 2020 року становив 45,6 млрд. гривень, що на 40% або 13 млрд. гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року (32,6 млрд. гривень за січень-серпень 2020 року). Основним чинником збільшення прибутковості банків порівняно з минулим роком стало суттєве скорочення витратної частини через зменшення відрахувань банків у резерви за активними операціями (7,2 млрд. гривень за січень-серпень 2021 року, що утричі менше, ніж за 8 місяців минулого року). У частині доходів суттєво зросли чисті процентні та комісійні доходи банків (на 18,6 млрд. та 8,3 млрд. гривень відповідно або на 30% порівняно з січнем-серпнем 2020 року). Характерно, що процентні доходи банків за 8 місяців 2021 року зросли на 8,1% до відповідного періоду минулого року, натомість їх процентні витрати – навпаки – зменшились на 23,7%, що свідчить про розширення процентної маржі банків на тлі зниження вартості фондування.

Значне зростання чистих процентних та комісійних доходів банків дозволило збільшити загальний дохід банків на 2,2% або 3,7 млрд. гривень до відповідного періоду минулого року попри негативний результат переоцінки вартості цінних паперів (-1 млрд. гривень за січень-серпень 2021 року порівняно з +20,4 млрд. гривень за відповідний період минулого року).

Ліквідність банківського сектора (коррахунки та депозитні сертифікати НБУ) минулого тижня продовжувала зростати – до понад 195 млрд. гривень через продовження витрат з казначейського рахунку Уряду, які надійшли у банківську систему, а також скорочення готівки в обігу поза банками. Через проведення тендеру з підтримання ліквідності банкам було надано 128 млн. гривень рефінансування Національного банку на строк 84 дні за ставкою 9,5%, проте зважаючи на погашення попередньо наданих кредитів рефінансування на суму 420 млн. гривень, загальна заборгованість платоспроможних банків за кредитами НБУ скоротилася до 90,8 млрд. гривень, з яких 88,9 млрд. гривень – довгострокове рефінансування на строк від 1 до 5 років. Зважаючи на структурний надлишок ліквідності в банківській системі через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт) упродовж тижня операції не здійснювалися, ставки на міжбанківському ринку є близькими до нижньої межі ставок (овернайт) за депозитними сертифікатами НБУ (7,5%).

Обсяг кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» за тиждень збільшився на 1,3 млрд. гривень, сягнувши 63,6 млрд. гривень. Переважна частка нових програмних кредитів була спрямована на підтримання оборотних коштів мікро-, малих та середніх підприємств (+888 млн. гривень за тиждень), решта – у приблизно однаковому обсязі – на інвестиційні цілі та рефінансування попередньо виданих кредитів. Завдання Уряду щодо опрацювання Міністерством фінансів та місцевими органами влади питання посилення інвестиційної складової програми «Доступні кредити 5-7-9%» відповідає раніше наданим рекомендаціям Ради Національного банку, та має на меті розширення продуктивності та виробничої спроможності українського бізнесу.

Джерело: блог Богдана Данилишина

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