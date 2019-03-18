У Києві зросла захворюваність на грип серед дітей



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За тиждень у столиці на грип та ГРВІ захворіло майже 12 тис. осіб

У Києві за 11-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 967 осіб (зростання на 0,2%), дорослих – 3 976 осіб (зниження на 4,4%).

«У структурі захворюваності діти становлять 66,7%, а на попередньому тижні – 65,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,2% – 3 321 випадок», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізована 151 особа, із них 139 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 044 осіб, із них 9 303 – діти», – додав Поворозник.

Він окремо зазначив, що за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві частково призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (23 класи).

Так, освітній процес призупинено:

Подільський район – усього 2 заклади (частково);

Святошинський район – усього 1 заклад (частково);

Шевченківський район – усього 1 заклад (частково).

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, у Києві за 10-й тиждень 2019 року зареєстровано 12110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 408,7