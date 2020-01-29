Столична влада вимагає від Фонду держмайна терміново укласти охоронний договір на Гостиний двір



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Гостиний двір руйнується

Гостиний двір потребує негайної реставрації

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив припис Фонду державного майна України щодо укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення Гостиний двір у десятиденний строк з моменту отримання припису. Про це йдеться у відповідному приписі.

Окрім того, Департамент також вимагає у десятиденний строк з моменту отримання цього припису надати на розгляд Департаменту науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на зазначеному об’єкті культурної спадщини.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Київська міська рада в черговий раз звернулася до Кабінету міністрів із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу і не приватизовувати.

Київський міський голова наголошував, що столична влада очікує на передачу у власність громади Києва Гостиного двору, який суд повернув у державну власність. Місто готове взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив Фонду держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостиний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостиний двір на Контрактовій площі у столиці.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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