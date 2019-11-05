Суд закрив справу щодо Гостинного двору



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Гостинний двір продовжує руйнуватися

Кабмін має передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність задля її реставрації

У вівторок, 5 листопада, відбулося засідання Київського апеляційного суду щодо накладання арешту на будівлю Гостинного двору.

Суд постановив закрити справу у зв’язку з тим, що прокурор відмовився від своєї апеляційної скарги.

«Тепер справа за Кабміном – передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність задля її реставрації. Окремо хочу подякувати громадськості, яка підтримувала весь цей час місто. Тільки разом ми можемо досягти результату», – наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Нагадаємо, 25 березня поточного року слідчий суддя Печерського районного суду Києва розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про накладення арешту на будівлю Гостинного двору. У клопотанні було відмовлено.

У документі було сказано, що Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів із дня її оголошення.

Гостинний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостинного Двору у державну власність.

Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостинний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостинний двір на Контрактовій площі у столиці.

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