Привласнив майже 230 тис. грн. Киянин «забув» повідомити пенсійний фонд про смерть бабусі

Чоловік не повідомив пенсійний фонд про факт смерті жінки та протягом 19 місяців отримував пенсійні виплати

Житель Києва привласнив майже 230 тисяч гривень пенсійних виплат своєї померлої бабусі. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію та прокуратуру Чернігівської області.

Як зазначається, чоловік вирішив не повідомляти пенсійний фонд по факт смерті своєї бабусі. Натомість 32-річний киянин з весни 2023 року до осені 2024-го щомісячно отримував її пенсію.

Повідомляється, що він мав повний доступ до додатка «Ощад 24/7» померлої родички. Гроші, які щомісяця надходили бабусі, він перераховував на власний картковий рахунок і витрачав їх на власний розсуд.

Утім, правоохоронці викрили хитруна та повідомили йому про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману та шахрайство, вчинене повторно.

Санкція статті передбачає широкий спектр покарання від 51 тисячі гривень штрафу до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, в Україні члени сім'ї померлого пенсіонера мають право на отримання невиплаченої йому пенсії. Це стосується сум, які були нараховані, але не виплачені до моменту смерті. Про це пише пенсійний фонд. Право на отримання цих коштів мають члени сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Якщо таких членів сім'ї немає або вони не звернуться вчасно, невиплачена пенсія входить до складу спадщини і може бути отримана спадкоємцями після оформлення свідоцтва про право на спадщину.