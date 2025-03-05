Коли завершиться ремонт «Охматдиту»? Відповідь керівника лікарні

Два корпуси медустанови, які є історичними пам’ятками, можуть чекати на капітальний ремонт ще п’ять років

Восени 2025 року буде визначена компанія, яка відбудовуватиме новий корпус «Охматдиту», у якому проходить більшість лікувальних процесів. А от іншим двом пошкодженим корпусам, які є історичними пам'ятками, доведеться зачекати з відновленням. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

Нині не функціонують чотири об’єкти «Охматдиту»: корпуси №3, №9, №11 і трансформаторна підстанція. Новий лікувально-діагностичний корпус, хоча й пошкоджений на третину, продовжує приймати пацієнтів і вважається основною будівлею лікарні.

За умовами договору, компанія «Аркон» має до 1 липня 2025 року розробити проєктно-кошторисну документацію для капремонту сучасного корпусу. Послуга коштуватиме 13,77 млн грн.

За словами в. о. гендиректора «Охматдиту» Олександра Уріна, такий термін для розробки документації є максимальним і виправданий тим, що сучасний корпус є «експериментальним проєктом із багатьма новими рішеннями». Іще місяць часу піде на експертизу проєкту. І вже тоді будуть проведені торги через систему ProZorro, щоб знайти будівельну компанію. Про остаточну суму, необхідну для комплексного капремонту, можна буде говорити після завершення підготовки проєктної документації та проведення експертизи.

А от токсикологічному корпусу №3, у який сталося влучання і який є історичною пам'яткою, до капремонту ще далеко. 11 лютого поточного року було оголошено тендер на невідкладні протиаварійні роботи вартістю 5,3 млн грн. Утім, через скаргу торги наразі не відбулися. Консервацію цього корпусу планується завершити до 9 червня 2025 року.

«Чому потрібна консервація? Бо це історична пам'ятка. Маємо припис від комісії, згідно з яким будівлю потрібно відбудувати в тому ж вигляді, у якому її було створено. Зрозуміло, що в майбутньому будемо її пристосовувати до сучасних вимог, зберігаючи історичну цінність. Але зараз потрібно враховувати, що продовжується війна, проєктування на реставрацію відбувається дуже довго, до того ж ця будівля не має такого впливу на лікувальний процес, як інші корпуси. Тому її консервуємо на п’ять років», – запевнив Урін.

Схожа ситуація і з адміністративним корпусом №9.

«Корпус №9 – це історична пам’ятка. Уже розроблений проєкт його консервації. Нині ще закриваємо питання з історичною документацією, тому що це нововиявлена пам'ятка і щодо неї є не всі документи. Ми отримаємо охоронний договір і теж будемо в найближчий термін консервувати цю будівлю», – зазначив в. о. гендиректора «Охматдиту».

Нагадаємо, понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови.

До слова, правоохоронні органи досі перевіряють процеси з відновлення дитячої лікарні «Охматдит». У відповіді на запит «Главкома» перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: до завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Володимира Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні.