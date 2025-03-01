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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:52 оголошено повітярну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. 

Над Україною літають ворожі БпЛа. Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадуємо, Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

Так, внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики, наголосив Федоров.

Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Також, сьогодні, 1 березня, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: постраждало дві людини. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.

«Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим», – заявив голова ОВА Кіпер.

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