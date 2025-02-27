Речник КМВА пояснив, чому дрони не менш небезпечні, ніж ракети

За словами речника КМВА, на сьогоднішній день приймаються усі заходи для того, щоб ракети РФ не досягали своїх цілей в Україні

Російські дрони у жодному разі не несуть меншої небезпеки, аніж ракетний обстріл. Тим паче, відпрацьовуючи по російських дронах, сили протиповітряної оборони України на сьогоднішній день не мають можливостей знищувати їх без наслідків. Про це в етері Вечір.Live заявив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, повідомляє «Главком».

За словами речника КМВА, на сьогоднішній день приймаються усі заходи для того, щоб ракети РФ не досягали своїх цілей в Україні. Якщо ракета не влучила у свою ціль, вона робить воронку в землі, натомість уламки збитих дронів, як мінімум, можуть спричинити пожежі, як максимум – можуть падати на дахи будівель.

«Дрони летять на дуже низькій висоті, іноді вони залітають до Києва на висоті, що є нижчою за багатоповерхівки столиці. Тому це дуже хибна думка, що дрони несуть меншу небезпеку, аніж ракети», – пояснив Ієвлєв.

За словами речника КМВА, ворог використовує дрони більше не для того, щоб пошкодити якісь важливі об'єкти, він використовує дрони як моральний тиск на громадян України і, зокрема, на киян. Окупанти запускають безпілотники вночі, вони запускають їх великими хвилями, окрім дронів з бойовими частинами запускаються дрони-болванки, які мають на меті перенавантаження української системи ППО.

Як пояснив Ієвлєв, під час відпрацьовування по величезній кількості дронів у систем ППО перегріваються стволи, закінчується бойовий комплект, бо машина ППО не може тягати на собі таку кількість БК, якого б вистачило, щоб стріляти усю ніч.

«Тому з дронами є велика проблема. Я б не нехтував ані дроновими тривогами, ані тривогами під час ракетної загрози. Закликаю усіх переходити в укриття при будь-якій небезпеці. Так, на превеликий жаль, ворог робить це вночі, іноді до п'ятої-шостої ранку, але, якщо ви хочете зберегти своє життя, не нехтуйте своєю безпекою і прямуйте в укриття», – наголосив речник КМВА.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.