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У столичних дитсадках з'явилися перші групи для дітей від шести місяців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичних дитсадках з'явилися перші групи для дітей від шести місяців
Пілотні групи відкривають лише в тих закладах, де є всі необхідні умови для перебування найменших дітей
фото: КМДА

Створення груп для дітей раннього віку – це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки

У Києві в дитячих садочках в межах пілотного проєкту відкрили 9 груп для дітей від шести місяців. Вони працюють у пэяти районах міста – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), інформує «Главком».

«Демографічна ситуація змінюється під впливом війни, тому кількість дітей зменшується, а в окремих садочках відповідно знижується наповнюваність. Водночас війна впливає і на ринок праці, де є потреба в додатковому ресурсі. Тому створення груп для дітей раннього віку – це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У КМДА інформують – пілотні групи відкривають лише в тих закладах, де є всі необхідні умови для перебування найменших дітей. 

Зокрема, враховують можливості укриття та наявність достатньої кількості персоналу.

«Дітей раннього віку, які ще не можуть самостійно пересуватися, необхідно переносити до укриття. Тому для кожного такого малюка потрібен дорослий, який зможе забезпечити його безпечне переміщення. Для старших дітей, які вже можуть самостійно пересуватися, організація переходу до укриття відбувається всією групою разом із вихователями», – інформують у дописі.

Нагадаємо, у Пісочинській громаді Харківської області запрацював перший в Україні підземний дитячий садок «Мобіль». Новий освітній простір розрахований на 260 вихованців і дає змогу організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог. Дитсадок обладнано вісьмома навчальними приміщеннями, медичним пунктом, кімнатою для приймання їжі, санітарними кімнатами та душовими.

Теги: Київ місто діти дитячий садок

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