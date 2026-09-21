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Правила роботи дитсадків Києва під час повітряної тривоги: що мають знати батьки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Правила роботи дитсадків Києва під час повітряної тривоги: що мають знати батьки
Укриття у дитячому садочку
фото: Київська обласна військова адміністрація

У профільному департаменті наголосили, що безпека дітей – це спільна відповідальність як батьків, так і педагогів

Для закладів дошкільної освіти Києва правила дій під час повітряної тривоги залишаються незмінними. Незалежно від рівня загрози – «жовтого» чи «червоного» – працівники дитсадків діють згідно із затвердженим планом реагування, а діти та персонал обов'язково переміщуються в укриття. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА, інформує «Главком».

У профільному департаменті наголосили, що безпека дітей – це спільна відповідальність як батьків, так і педагогів, а також роз'яснили алгоритм дій у різних ситуаціях:

  • Якщо повітряна тривога оголошена до початку робочого дня, заклад дошкільної освіти відкривається після отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги» та прибуття працівників на робочі місця. Це пов’язано з необхідністю забезпечити безпечний шлях працівників до закладу. Відповідно, дітей приймають після відбою тривоги та коли працівники вже прибули на робочі місця. Під час повітряної тривоги батькам не рекомендують залишати безпечне місце і прямувати до дитячого садка, оскільки це створює загрозу життю та здоров’ю як дорослого, так і дитини. 
  • Якщо повітряна тривога застала батьків дорогою до дитячого садка, вони насамперед мають подбати про безпеку власну та дитини й пройти до найближчого укриття. Якщо таким є укриття закладу дошкільної освіти, батьки можуть самостійно переміститися туди разом із дитиною та передати її відповідальному працівнику. Водночас працівники садка не залишають укриття для зустрічі батьків, оскільки це може наражати на небезпеку інших дітей. Після прийняття дитини працівник забезпечує її перебування в укритті разом з іншими вихованцями до завершення повітряної тривоги.
  • Якщо повітряна тривога розпочалася під час освітнього процесу, відповідальні працівники організовано супроводжують дітей до укриття, проводять перекличку, контролюють наявність кожної дитини та враховують її потреби. Діти перебувають в укритті під наглядом працівників до завершення небезпеки. 

Також у КМДА нагадали, що згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» (п. 5 ст. 52), укриття, які перебувають на балансі або території дитячих садків, використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу.

Нагадаємо, у Києві в дитячих садочках в межах пілотного проєкту відкрили дев'ять груп для дітей від шести місяців. Вони працюють у пэяти районах міста – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському. 

До слова, у Пісочинській громаді Харківської області запрацював перший в Україні підземний дитячий садок «Мобіль». 

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Теги: Київ столиця дитячий садок тривога КМДА місцева влада

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