«Галина» прорила перші пів кілометра тунелю метро на Виноградар (фото)

Від станції «Мостицька» у напрямку станції «Сирець» змонтовано 502,8 м тунелю

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком

Тунелепрохідницький комплекс «Галина», за допомогою якого прокладається метро на Виноградар, рухається вперед. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

13 грудня було пройдено позначку у 500 метрів.

Наразі від майбутньої станції «Мостицька» у напрямку станції метро «Сирець» вже змонтовано 502,8 м тунелю.

Паралельно тривають будівництво електричної підстанції станції «Мостицька» і роботи в сторону другої майбутньої станції на Виноградар – «Проспект Правди».

Як повідомив раніше мер Києва Віталій Кличко, роботи з будівництва метрополітену в напрямку Виноградаря тривають за графіком. Наприкінці наступного року місто планує відкрити дві нові станції.