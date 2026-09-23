Росія пошкодила культовий ринок «Шайба»: чим відома споруда

Пожежа після влучання дрона у ринок «Залізничний». 23 вересня 2026 року

Збудований у 1973 році ринок «Залізничний» слугував рідкісним прикладом київського модернізму

Внаслідок російської дронової атаки на Київ сьогодні, 23 вересня, загорівся відомий модерністський критий ринок «Залізничний» біля Центрального залізничного вокзалу – будівля, яку кияни знають як ринок «Шайба». Наразі споруда не функціонувала за призначенням та стояла напівпорожньою.

«Главком» нагадує історію та особливості унікальної будівлі, яку росіяни перетворили на згарище.

Архітектурна унікальність і конструкція «Шайби»

Збудований у 1973 році за проєктом видатних українських архітекторок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної, ринок «Залізничний» слугував рідкісним прикладом київського модернізму.

Ринок збудований у 1973 році за проєктом видатних українських архітекторок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної фото: Кирило Степанець/Facebook

Головна особливість споруди – експериментальна вантова конструктивна схема даху діаметром 52,4 метра. Відсутність внутрішніх жорстких опор створювала ефект «летючої геометричної форми» та забезпечувала рівномірне денне освітлення всього простору.

Такий вигляд мав ринок на початку свого існування зсередини фото з відкритих джерел

За поясненням самої Алли Аніщенко, кругла форма була оптимальним рішенням для торгового закладу. Така конструкція коштувала вдвічі дешевше за традиційну залізобетонну та давала кожному торговому місцю більшу кубатуру. Завдяки трьом рівням – цокольному, першому поверху та балкону – приміщення дозволяло раціонально використовувати міську територію. Київський ринок був розрахований на 140 торгових місць і слугував майданчиком для впорядкування торгівлі біля вокзалу.

За свою півстолітню історію споруда неодноразово змінювала призначення фото: соцмережі

Аналогічний торговий павільйон цієї ж серії, відомий як «барабан», розташований у Печерському районі столиці, а подібні споруди також з'явилися у Черкасах, Харкові та Рівному. За розробку та впровадження висячих покриттів громадських будівель Алла Аніщенко у 1982 році отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.

Універсам на Печерській площі у Києві, відомий як «барабан» Фото Л. Шевченко

Що функціонувало в будівлі після ринку

Попри унікальність, «Залізничний» ринок залишався дещо осторонь активного міського життя: мешканці частіше обирали їхати трамваєм до Сінного ринку. За свою півстолітню історію споруда неодноразово змінювала призначення. Наприкінці 1980-х років її переоблаштували під магазин «Океан», у 1990-х тут функціонувала Київська універсальна біржа та автосалон, а з початку 2000-х розміщувався супермаркет «Велика Кишеня».

Київська універсальна біржа фото з відкритих джерел

У 2021 році супермаркет закрили. Однією з причин стало закриття після пожежі підземного переходу, який сполучав будівлю з вокзалом, через що зник основний потік покупців. Відтоді споруда втратила початкову функцію, а всередині лише періодично змінювалися орендарі.

«Шайба» у кліпі Kalush Orchestra

У 2022 році будівля отримала нове дихання як культурна локація. Саме всередині «Шайби» гурт Kalush Orchestra зняв офіційний тизер до пісні Stefania, з якою згодом здобув перемогу на «Євробаченні-2022». Режисером відео виступив Сергій Чеботаренко. Зйомки привернули додаткову увагу суспільства до архітектури споруди, яка на той момент уже перебувала під загрозою знесення.

Боротьба за збереження та загроза знесення

У 2021 році Київрада передала земельну ділянку під ринком в оренду на 10 років для «експлуатації та обслуговування» об'єктів торгівлі. Формулювання про нове будівництво викликало побоювання, що на місці «Шайби» зведуть багатофункціональний комплекс чи житловий хмарочос. Навколо ринку встановили будівельний паркан, а вікна забили дошками.

Проти знесення висловилися донька Алли Аніщенко архітекторка Валентина Шпара, Національна спілка архітекторів України, Асоціація архітекторів Польщі, активісти «Мапи Реновації» та Ukrainian Modernism. У січні 2024 року ринок виставили на продаж як об'єкт комерційної нерухомості.

Громадськість тривалий час намагалася надати будівлі охоронний статус. Документацію для внесення ринку до списку об'єктів культурної спадщини подали торік, однак Департамент охорони культурної спадщини КМДА повернув охоронний документ з формальних підстав.

Нагадаємо, 23 вересня Росія від ночі та вранці атакувала Київ ударними безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС Ukrnafta. У Голосіївському районі безпілотник влучив в АЗС та пошкодив складське приміщення. На Харківському шосе удар частково зруйнував будівлю АЗС UPG та автомийку.

У Солом’янському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства, а уламки безпілотника впали між житловими будинками. Згодом стало відомо про руйнування бізнес-центру, де, зокрема, розташовувалася велика їдальня. Там є загиблі та поранені.

Також спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Атака пошкодила об’єкти цифрової інфраструктури. Через пошкодження дата-центрів у Києві виникли масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Через пожежі після ударів у столиці погіршилася якість повітря. Задимлення зафіксували, зокрема, у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.