У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)

Поліція вивела невідомих молодиків із приміщення комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху»

У пятницю, 25 червня, у приміщення комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах. Про це повідомляє комунальне підприємство.

Кілька десятків агресивних молодиків спортивної статури з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення.

Наразі поліція охороняє підхід до зали проведення конкурсу.

Проведення конкурсу триває.