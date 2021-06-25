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    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)

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    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    Фото: пресслужба КМДА

    Поліція вивела невідомих молодиків із приміщення комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху»

    У пятницю, 25 червня, у приміщення комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах. Про це повідомляє комунальне підприємство.

    Кілька десятків агресивних молодиків спортивної статури з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення.

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    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)
    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)

    Наразі поліція охороняє підхід до зали проведення конкурсу.

    Проведення конкурсу триває.

    Теги: Київ громадський транспорт конкурс
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    У Києві агресивні молодики намагалися зірвати конкурс на визначення маршрутних перевізників (фото, відео)