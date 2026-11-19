Столична влада підтримує працівників освітньої галузі в умовах війни як фінансово – за рахунок збереження муніципальних надбавок і збільшення премій, так і через програми психологічного відновлення. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, місто усвідомлює високе навантаження на педагогів, які в умовах постійних повітряних тривог відповідають не лише за навчання, а й за безпеку та психологічний стан дітей.

«Один із напрямів підтримки – матеріальне забезпечення. У Києві ми зберегли муніципальну надбавку для всіх працівників закладів освіти – і педагогічних, і непедагогічних. Вона становить 20%, а для керівників закладів та їхніх заступників – 50%. Також передбачені преміальні виплати», – зазначив Мондриївський.

Заступник Кличка нагадав, що з вересня уряд запровадив чергове підвищення оплати праці шкільних вчителів. Водночас фінансування підвищення зарплат іншим категоріям працівників, зокрема, дошкільної освіти, покладено на місцеві бюджети. Він зазначив, що ці зобов’язання вже враховуються під час формування бюджету Києва на 2027 рік.

Крім того, у столиці діє програма відзначення професійних досягнень – премія міського голови Віталія Кличка для переможців і лауреатів міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року». У 2026 році розмір цих виплат суттєво збільшили: за перше місце педагоги протягом року щомісяця отримують понад 34 тис. грн, за друге – майже 26 тис. грн, за третє – понад 17 тис. грн.

Окрему увагу в місті приділяють ментальному здоров'ю освітян.

«Підтримка педагогів – це не лише матеріальне забезпечення. Інститут післядипломної освіти університету Грінченка реалізує програму «Будьмо здорові», спрямовану на психологічне та ментальне відновлення педагогів. Учитель, який щодня працює з дітьми в умовах війни, також потребує підтримки та можливості відновлювати власні сили», – підсумував Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російських обстрілів зазнав пошкоджень уже 341 заклад освіти, а в один зі столичних коледжів ворог влучав шість разів. Йдеться про коледж у Святошинському районі столиці. Через постійну загрозу та неодноразові влучання міська влада цього року ухвалила рішення перевести студентів до безпечнішого приміщення. Решту пошкоджених шкіл і дитсадків у столиці продовжують відновлювати. На відновлення пошкоджених внаслідок російських атак закладів освіти вже спрямували понад 476 млн грн.

До слова, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.