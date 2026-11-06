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Провал підготовки столиці до зими: Кличко відреагував на критику Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Провал підготовки столиці до зими: Кличко відреагував на критику Зеленського
Кличко підкреслив, що жодні захисні споруди не здатні врятувати інфраструктуру в разі масованих прямих влучань ракет чи дронів
фото:Telegram-канал Віталія Кличка

За словами мера, з весни у столиці працює енергетичний штаб із залученням експертів, практиків та науковців

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про нібито неналежну підготовку столичної влади до опалювального сезону та кризову ситуацію з електро- й водопостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Києва.

Кличко обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

За словами мера, з весни у столиці працює енергетичний штаб із залученням експертів, практиків та науковців, який напрацював рішення для різних сценаріїв розвитку подій. Водночас Кличко підкреслив, що жодні захисні споруди не здатні врятувати інфраструктуру в разі масованих прямих влучань ракет чи дронів.

Міський голова наголосив, що при нинішній інтенсивності російських ударів стабільне функціонування та взагалі існування критичних об’єктів можливе виключно за умови їх повного прикриття системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.

Теги: Київ опалювальний сезон Віталій Кличко Володимир Зеленський Telegram влада відключення

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