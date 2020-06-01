Затримання «мінера» мосту Метро: поліція повідомила подробиці спецоперації (фото, відео)



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Затриманий - мешканець Київської області, 1988 року народження Фото: Нацполіція

Жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено

У спецоперації із затримання чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, брали участь близько 300 правоохоронців, у тому числі кінологи та спецпризначенці, а також були задіяні два службові катери річкової поліції й бронетехніка. Під час перемовин із правопорушником спілкувалися психологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, особу правопорушника встановлено – це мешканець Київської області, 1988 року народження.

«Ніяких конкретних вимог чоловік не висував, а підозріла валіза, якою він погрожував, за попереднім оглядом експертів-вибухотехніків, жодних вибухових чи небезпечних предметів або речовин не містила. Затриманого доставлено до районного управління поліції та викликано медиків. Попередньо відомо, що раніше чоловік притягувався до адміністративної відповідальності», - розповів він.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.