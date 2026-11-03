СБУ повідомила про підозру тюремнику РФ за катування полонених

За даними слідства, працівник російського СІЗО бив українських військових гумовою палицею та застосовував електрошокер

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру Сергію Коту – інспектору відділу нагляду та режиму слідчого ізолятора №2 у місті Вязьма Смоленської області Росії. Його підозрюють у катуванні українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, підозрюваний особисто знущався з українських військових, яких утримували в російському ізоляторі від початку повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці встановили, що Кіт завдавав полоненим численних ударів руками та ногами, бив гумовою палицею типу ПР-73 і застосовував електрошокер.

Після катувань потерпілих залишали без медичної допомоги в переповнених камерах слідчого ізолятора.

У СБУ наголосили, що такі дії порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка забороняє насильство та нелюдське поводження з особами, що перебувають у полоні.

На підставі зібраних доказів Сергію Коту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Наразі правоохоронці продовжують заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Навесні 2026 року СБУ заочно повідомила про підозру керівнику та начальнику відділу СІЗО №2 у Вязьмі. За даними слідства, вони організували масові катування українських військовополонених.

Раніше «Главком» повідомляв про ідентифікацію двох росіян, причетних до катувань українських полонених. За інформацією ГУР, у колонії №7 Володимирської області РФ діяла система жорстокого поводження з українцями.

Також «Главком» писав про підозру медику російської колонії та його спільнику. За даними слідства, вони систематично знущалися з українських військовополонених та відмовляли їм у медичній допомозі.