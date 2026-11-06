Справа «Карфаген». ВАКС почав обирати запобіжний захід генералу СБУ за «зачиненими» дверима

Розгляд перенесли до іншого приміщення, не повідомивши про це представників медіа

Сьогодні, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Сергію Дуці – першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом Акім. За версією слідства, генерал-майор забезпечував прикриття злочинної організації від уваги правоохоронців. Його затримали в межах операції «Карфаген».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», засідання відбувається без присутності журналістів у залі суду.

Розгляд перенесли до іншого приміщення, не повідомивши про це представників медіа, які чекали в попередньому залі.

Журналісти зібралися біля 13:00, однак інформації про зміну місця проведення засідання не отримали. Близько 14:00 стало відомо, що до суду прибув прокурор. Згодом працівники ВАКС увімкнули для журналістів трансляцію засідання, не пояснивши причин перенесення та не повідомивши, чому медіа не допустили до зали.

Попри відкритий характер засідання, журналістів до зали на п’ятому поверсі суду не допустили.

У пресслужбі ВАКС пояснили це нестачею місць у приміщенні. Водночас прокурор у справі здивувався такому рішенню та заявив, що питання про закритий розгляд не порушувалося, а місця для журналістів у залі достатньо.

Крім того, засідання не транслюється на YouTube, як це зазвичай відбувається під час відкритих слухань.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова розповів, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком.