У Києві зловили серійного грабіжника



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Киянин із кримінальним минулим, шляхом пошкодження замків машини, викрав акумулятор, магнітолу та речі автовласника

У ході відпрацювання району на вулиці Академіка Курчатова Деснянського району столиці співробітники карного розшуку затримали чоловіка за підозрою у крадіжці з автомобіля.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці встановили, що зловмисник шляхом пошкодження замка передніх вхідних дверей в автомобілі викрав із салону магнітолу та особисті речі власника. Після чого він відчинив капот та викрав ще акумулятор. Втекти з місця злочину киянину завадили працівники карного розшуку, які затримали його та доставили до управління поліції.

Затриманим виявився 37-річний крадій зі «стажем», раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Під час спілкування зі слідчими фігурант зізнався у скоєному.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних правопорушень на території району та міста. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку.