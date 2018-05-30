Затримано на хабарі держслужбовця Святошинської райадміністрації

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Посадовця затримано під час одержання неправомірної вигоди

За даними слідства, посадовець имагав від підприємця щомісяця сплачувати йому грошові кошти

Столичними правоохоронцями затримано під час одержання неправомірної вигоди головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Святошинської районної держадміністрації у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Посадовець вимагав від підприємця щомісяця сплачувати йому грошові кошти за сприяння у розміщенні тимчасової споруди з продажу овочів біля супермаркету. У разі ж несплати йому коштів чиновник погрожував вжити заходів для припинення торгівлі», - йдеться у повідомленні.

Під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч гривень чиновник був затриманий правоохоронцями.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене повторно) та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.