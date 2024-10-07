Завод отруює повітря: мешканці Південної Борщагівки звернулись до Київради

Мешканці району Борщагівки та прилеглих до неї територій встановили, що для виробництва асфальтобетону ще й порушено санітарну зону

Мешканці Південної Борщагівки потерпають від діяльності підприємств, які труять їх своїми викидами, та вимагають від міської влади зупинити екоцид. Про це йдеться у петиції №13177 на сайті електронних звернень Київради.

Автором звернення є Марина Антощук. Вона уточнює, що до таких підприємств належать Асфальтобетонний завод ( АБЗ – 1), Полімін та інші.

Від імені киян вона вимагає невідкладно розглянути проблему викидів на території за адресою вул. 9 (Дев’ятого) Травня, 49, де знаходиться підприємство ТОВ «АБЗ-1», що виготовляє асфальт.

За словами авторки петиції, підприємства нещадно труять мешканців Південної Борщагівки та Відрадного викидами оксиду вуглецю, формальдегіду та інших сполук, і їх не зупиняють ні численні звернення, ні позапланова перевірка від ДЕІ Столичного округу, яка відбулась 19 липня 2024 року, ні зупинення дії дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

«Позапланова перевірка встановила значне перевищення викидів оксиду вуглецю (в 15 разів) та було накладено адміністративну відповідальність на власників підприємства. Надано припис по зупинці діяльності підприємства до того як буде проведено модернізацію обладнання та встановлено фільтри. Підприємство жодного дня не припиняло свою роботу, викиди продовжуються, що фіксується щодня за допомогою фото та відео», – йдеться у петиції.

Також зазначається, що мешканці району Борщагівки та прилеглих до неї територій встановили, що для виробництва асфальтобетону ще й порушено санітарну зону (Наказ про Затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996р).

Це означає, що діяльність по виготовленню асфальтобетону неможлива на цій території.

Як стверджується, площа викидів охоплює велику територію району: житлові будинки, 5 дитячих садків, 3 школи, дитячу і дорослу поліклініки. З огляду на порушення санітарної зони та перевищення викидів шкідливих для здоров´я людей сполук, мешканці вимагають повторного проходження процедури Оцінки впливу на довкілля.

«В районі проживає велика кількість дітей! Це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб діти були здорові. Війна триває, шахеди літають і мати під боком резервуари з бітумом – це дуже небезпечно. Повідомляємо про те, що мешканці району проти діяльності з виготовлення асфальтобетону від будь-якої компанії на території за адресою вул. 9 (Дев’ятого) Травня, 49. Ми готові на рішучі дії та фізичну зупинку підприємства, якщо це буде продовжуватись! Ми вимагаємо зупинити це шкідливе виробництво, йому не місце у столиці», – зазначається у зверненні.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги. У ході обстеження виявлено значне засмічення території побутовими відходами, незаконні споруди, обмежений доступ до річки Дніпро, а також будівництво капітальних об’єктів. Крім того, зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові, що є частиною природно-заповідного фонду.

Також у Бучанському районі Київщини фермер не забезпечував своєчасну утилізацію відходів виробництва, чим створив небезпеку для довкілля і людей.