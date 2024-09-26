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Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
фото: glavcom.ua

Спостерігається низький рівень забрудненості повітря

Станом на 26 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г  загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 76.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –11.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –42.9 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 22.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 299.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 56.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 71.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –10.2 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –39.5 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 34.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 281.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 49.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28  загальний індекс якості повітря* – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 59.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –10.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –36.1 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 25.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 267.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 42.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97  загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 45.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –9.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –30.3 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 18.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 15.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 257.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 89.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22  загальний індекс якості повітря* – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 60.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –13.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –38.2 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 59.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 7.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 551 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 81.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1  загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 70 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –15.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –44.7 мкг/м3;
  • Оксид вуглецю – 334.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 56 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 6.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26  загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 83.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –28.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –59.6 мкг/м3;
  • Озон – 20.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 593.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Сірководень – 15.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 17.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.103 мкЗв/год.

Нагадаємо, у столиці протягом 26 вересня буде триматися тепла комфортна погода, лише наприкінці місяця стане прохолодніше. На Київщині прогнозується мінлива хмарність, місцями по області пройде невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.

Теги: повітря погода Київ екологія

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