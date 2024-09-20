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Задимлення над Києвом: медики пояснили, чому не можна вмикати кондиціонер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Задимлення над Києвом: медики пояснили, чому не можна вмикати кондиціонер
Враховуючи, що у повітрі підвищений рівень аерозолю, перше, що потрібно зробити, це закрити вікна
фото: glavcom.ua

Медики радять збільшити споживання кількості рідини, в середньому 2-3 л води на добу

Задимленість, яка спостерігається на столицею та київською областю – це аерозоль. Він особливо негативно впликає на стан здоров'я людей, які мають хронічні проблеми із дихальними шляхами. Про це повідомила лікар-пульмунолог Анна Анікєєва під час брифінгу щодо стану повітря у столиці.

Лікар пояснила, як пил може впливати на людський організм. «Для людей, які мають хронічні захворювання такі як: бронхіальна астма, хронічні бронхіти, або людей, які палать можуть бути відчутніші більш різкі симптоми, погіршення стану. Такі як: кашель, відчуття дискомфорту при вдиху, відчуття сухості у носовій порожнині. Інколи навіть головний біль. Анна Анікєєва

Враховуючи, що у повітрі підвищений рівень аерозолю, перше, що потрібно зробити, це: закрити вікна, перебувати у закритих приміщеннях, краще, якщо там будуть гепафільтри. 

А от кондиціонер не варто вмикати. «Якщо у вас вдома є кондиціонер, то краще не використовувати його. Адже кондиціонер не має гепафільтрів. Також варто увімкнути зволожувачі повітря, аби пил, який потрапив до приміщення став вологим», – уточнила Анікєєва. 

Медики радять збільшити споживання кількості рідини, в середньому 2-3 л води на добу. Аде в жодному разі це не повинні бути солодкі води. Також варто збільшити споживання овочів, але зменшити споживання солодкого.

Загалом медики радять:

  • закрити вікна, 
  • не провітрювати оселі
  • використовуємо зволожуючі повітря
  • стежимо за індексами забруднення повітря

Як повідомлялося, ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: екологія Київ лікар повітря кондиціонер

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