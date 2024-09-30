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Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини
1-3 жовтня у Києві та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки
фото ілюстративне

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах

Протягом 1-3 жовтня  в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Український гідрометцентр.

«Попередження про пожежну небезпеку по Київщині. 1-3 жовтня у Києві та області (крім Тетерева і Чорнобиля) надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Мапа пожежної небезпеки: 

Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини фото 1

Як зазначається, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Також повідомляється, що, за інформацією Укргідрометцентру, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. 

Теги: повітря пожежа Укргідрометцентр погода

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