Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах

Протягом 1-3 жовтня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Український гідрометцентр.

«Попередження про пожежну небезпеку по Київщині. 1-3 жовтня у Києві та області (крім Тетерева і Чорнобиля) надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Мапа пожежної небезпеки:

Як зазначається, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Також повідомляється, що, за інформацією Укргідрометцентру, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.