У Києві росіяни пошкодили виробництво пиріжків «Тітка Клара»

У компанії заявили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу

Найближчим часом деякі позиції з меню можуть бути недоступними

У Києві через російську масовану атаку пошкоджене виробництво пиріжків «Тітка Клара», деякі позиції з меню можуть бути недоступними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис пиріжкової «Тітка Клара» у мережі.

«На жаль, через масовану атаку на Київ постраждало наше виробництво. Тому найближчим часом деякі позиції з меню можуть бути недоступними», – ідеться у повідомленні.

У компанії заявили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу і подякували клієнтам за розуміння.

Заява компанії скриншот

Нагадаємо, 24 вересня під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня повністю знищено виробництво українського ювелірного бренду Dukachi. Через це можливі затримки з відправленням замовлень. Водночас магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати.

Також російська балістична ракета влучила у головне виробництво та логістичний склад компанії «ТК-Домашній Текстиль». «ТК-Домашній текстиль» входить до групи компаній «Текстиль-Контакт» і є одним із найбільших українських виробників домашнього текстилю. Компанія виробляє постільну білизну, подушки, ковдри, матраци, тканини та спецодяг, а її продукція представлена у великих торговельних мережах України.