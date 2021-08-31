У столичній маршрутці пасажирів засипало склом з вікна (фото)

Водій допомоги людям не запропонував

В одній з київських маршруток на голови пасажирів впало скло з вентиляційного люка. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який прямував за маршрутом №381 з Бучі на Академмістечко.

Скло звалилося одній дівчині на голову, а другий – на руку. Однак якщо вони і розраховували на допомогу, то даремно.

«За словами однієї з потерпілих, водій маршрутки не те, що аптечку не запропонував – він навіть не зупинився і продовжив рух за маршрутом, сказавши, що він збивається з графіка», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, учора, 30 серпня, через негоду у Києві дерево привалило маршрутку з пасажирами.