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    У столичній маршрутці пасажирів засипало склом з вікна (фото)

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    Скло посипалося пасажирам на руки та голови - У столичній маршрутці пасажирів засипало склом з вікна (фото)
    Скло посипалося пасажирам на руки та голови
    Фото: t.me/KyivOperativ

    Водій допомоги людям не запропонував

    В одній з київських маршруток на голови пасажирів впало скло з вентиляційного люка. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який прямував за маршрутом №381 з Бучі на Академмістечко.

    Скло звалилося одній дівчині на голову, а другий – на руку. Однак якщо вони і розраховували на допомогу, то даремно.

    «За словами однієї з потерпілих, водій маршрутки не те, що аптечку не запропонував – він навіть не зупинився і продовжив рух за маршрутом, сказавши, що він збивається з графіка», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо, учора, 30 серпня, через негоду у Києві дерево привалило маршрутку з пасажирами.

    Теги: Київ громадський транспорт водій
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    У столичній маршрутці пасажирів засипало склом з вікна (фото)