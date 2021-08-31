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    У Київських школах можуть запровадити електронні журнали замість паперових

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    Школи столиці вже не один рік працюють з різними електронними ресурсами - У Київських школах можуть запровадити електронні журнали замість паперових
    Школи столиці вже не один рік працюють з різними електронними ресурсами
    Фото: з відкритих джерел

    У місті працюють над повним переходом на роботу в такому форматі.

    Школи Києва можуть перейти на електронні журнали замість паперових. З 1 вересня всі 1-4 класи навчальних закладів столиці перейшли на роботу в системі «Електронний класний журнал».

    У місті працюють над повним переходом на роботу в такому форматі. Про це 31 серпня повідомив заступник голови КМДА Валентина Мондрієвського під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

    Він зазначив, що для цього владі необхідно забезпечити підключення до інтернету в кожному кабінеті всіх установ загальної середньої освіти. Наразі над реалізацією системи працюють фахівці.

    Школи української столиці вже не один рік працюють з різними електронними ресурсами, які представлені в Україні. Вони повністю готові до нових реалій, а місто робить все можливе для покращення навчальної системи в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Наразі невідомо, наскільки ефективною та дієвою виявиться ініціатива.

    Нагадаємо, Кличко анонсував відкриття нової школи в Солом‘янському районі столиці.

    Також, Департаменті освіти і науки столиці надав рекомендації педагогічним колективам, зокрема, стосовно програми, структури навчального року, використання позитивних напрацювань у період карантинних обмежень 2020-2021 років.

    Теги: школа КМДА місто
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    У Київських школах можуть запровадити електронні журнали замість паперових