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    Киян попередили про збій у роботі транспортних карток

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    Через технічні проблеми з серверами можливі складнощі з придбанням разових поїздок - Киян попередили про збій у роботі транспортних карток
    Через технічні проблеми з серверами можливі складнощі з придбанням разових поїздок
    Фото: nash.live

    Фахівці обіцяють, що протягом години система відновить роботу у штатному режимі

    Через технічний збій автоматичної системи оплати проїзду у Києві у пасажирів виникли проблеми із купівлею разових поїздок. Про це повідомили у пресцентрі Київської міської державної адміністрації

    «Через технічні проблеми з серверами автоматичної системи оплати проїзду (АСОП) можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок», — зазначається у повідомленні.

    Як відзначили у відомстві, фахівці усунули причини збою і обіцяють, що протягом години система відновить роботу у штатному режимі.

    Нагадаємо, із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

    Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

    Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

    Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.

    Теги: громадський транспорт метро КМДА
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    Киян попередили про збій у роботі транспортних карток