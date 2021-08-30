Киян попередили про збій у роботі транспортних карток

Через технічні проблеми з серверами можливі складнощі з придбанням разових поїздок

Фахівці обіцяють, що протягом години система відновить роботу у штатному режимі

Через технічний збій автоматичної системи оплати проїзду у Києві у пасажирів виникли проблеми із купівлею разових поїздок. Про це повідомили у пресцентрі Київської міської державної адміністрації

«Через технічні проблеми з серверами автоматичної системи оплати проїзду (АСОП) можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок», — зазначається у повідомленні.

Як відзначили у відомстві, фахівці усунули причини збою і обіцяють, що протягом години система відновить роботу у штатному режимі.

Нагадаємо, із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.