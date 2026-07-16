Зеленський звільнив «конкурента Кличка»

Тимур Ткаченко після 1,5 року роботи на посаді голова КМВА пішов у відставку

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента, повідомляє «Главком».

Рішення про звільнення Ткаченка ухвалено відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», – йдеться у документі.

Нагадаємо, що Тимур Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію наприкінці 2024 року. Від самого початку його каденції між ним і мером Києва Віталієм Кличком виник публічний конфлікт через розмежування повноважень КМВА та КМДА. У команді мера звинувачували Ткаченка у спробах перебрати на себе частину функцій міської влади, тоді як сам він заявляв, що військова адміністрація виконуватиме ті завдання, з якими не справляється мерія.

За час роботи Ткаченка КМВА ініціювала низку рішень, зокрема щодо зміни роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог, що отримало схвальні відгуки частини киян. Водночас політичне протистояння між керівниками столиці не вщухало: сторони регулярно обмінювалися взаємними звинуваченнями, а Київрада розглядала зміни, які мали обмежити повноваження КМВА та її очільника.