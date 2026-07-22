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Кабмін визначився з новою посадою для ексочільника КМВА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кабмін визначився з новою посадою для ексочільника КМВА
Ткаченко очолював Київську міську військову адміністрацію з кінця 2024 до липня 2026 року
фото з відкритих джерел

Тимура Ткаченка звільнили з посади голови КМВА одночасно з очільником Київської ОДА Миколою Калашником

Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

22 липня Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, серед яких – призначення нового очільника Київщини. «Погоджено призначення Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні представника уряду у Верховній Раді.

Хто такий Тимур Ткаченко

Тимура Ткаченка призначили головою Київської міської військової адміністрації наприкінці грудня 2024 року – він замінив генерал-полковника Сергія Попка. До цього Ткаченко обіймав посаду першого заступника директора департаменту міського благоустрою КМДА, а також був заступником міністра розвитку громад та територій України. З перших днів каденції в очільника КМВА виник публічний конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком через розмежування повноважень КМВА та КМДА, який супроводжувався взаємними публічними звинуваченнями сторін.

16 липня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови КМВА відповідно до статті 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Рішення ухвалили того самого дня, коли Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким.

Хто наразі очолює Київську ОДА

Миколу Калашника призначили головою Київської ОДА у березні 2025 року – він замінив Руслана Кравченка, який очолив Державну податкову службу. Того ж дня, 16 липня, Калашника перевели до Кабміну міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту. Обов'язки очільника Київської ОДА після цього перебрав перший заступник Руслан Олійник, який керує областю й донині.

Нагадаємо, кадрові зміни в столичному та обласному керівництві 16 липня стали частиною масштабного оновлення влади: того ж дня посаду голови Миколаївської ОДА залишив Віталій Кім, а уряд очолив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Теги: Верховна Рада Київ міністр міськрада кадрові зміни Володимир Зеленський Тимур Ткаченко Сергій Корецький

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