Землі Чорнобильської зони пройдуть інвентаризацію

Кабмін розпорядився провести інвентаризацію земель зони ЧАЕС

У зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (Іванківський і Поліський райони Київської області), буде проведена інвентаризація земель. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №79-р від 20 січня 2021 року.

«Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) бути замовником робіт із розробки технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації зазначених земель з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою», - сказано в тексті розпорядження.

Для чого потрібна інвентаризація земель

Це забезпечить ефективне здійснення державного контролю за використанням і охороною земель на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Завдяки виконанню робіт з інвентаризації буде визначено місця розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри й виявлено землі, які не використовуються або використовуються нераціонально. Також будуть встановлені кількісні та якісні характеристики земель, необхідні для ведення Державного земельного кадастру.

Крім того, інвентаризація дасть змогу чітко визначити зовнішні та внутрішні межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Стратегія розвитку територій зони ЧАЕС

У грудні 2020 року ДАЗВ розробила Стратегію розвитку територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, основним вектором якої є перехід від програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи до ефективного використання можливостей території зони відчуження.

Загальна спрямованість документа полягає в комплексному промисловому розвитку - і пов'язаному, і не пов'язаному з ядерною енергетикою.

Стратегія передбачає створення в зоні відчуження території спеціального промислового використання, створення можливостей для розміщення підприємств із переробки й утилізації всіх видів неядерних відходів, а також розміщення майданчика з будівництва ядерних малих модульних реакторів.

Окрім цього, документ передбачає розміщення на території зони відчуження об'єктів відновлюваної енергетики, зокрема водневої.

Ще одним із напрямів стратегії є використання накопиченого наукового потенціалу з поводження з радіоактивними відходами з розвитком наукового потенціалу загалом. Зокрема, на території зони планується створити міжнародний науково-дослідний хаб, у рамках якого буде сформовано базу даних для об'єктивної оцінки та прогнозу радіоекологічної та радіобіологічної ситуації в зоні.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження розпорядженням Кабінету Міністрів №54-р від 27 січня 2021 року призначено Андрія Пляцка.

Джерело: Інтерфакс-Україна