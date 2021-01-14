Працівники Чорнобильського заповідника попались на незаконному вилові риби (фото)

В автівці, що належить установі «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», виявлено 150 кг свіжовиловленої риби

Поліцейські зони ЧАЕС відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного вивезення риби за межі зони відчуження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час патрулювання поліцейські помітили на межі зони радіоактивного забруднення автомобіль державної установи «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», який здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах території заповідника та поліпшує середовища їх існування.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні майже 150 кг свіжовиловленої риби з характерними для браконьєрського лову пошкодженнями. Дозволу на переміщення риби за межі зони відчуження у вказаних осіб не було.

Правоохоронці вилучили рибу та направили її для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відділу поліції зони ЧАЕС відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 267-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.