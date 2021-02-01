Поліція виявила в Чорнобильській зоні туриста зі зброєю (фото)

Порушник мав при собі гладкоствольну мисливську рушницю ІЖ-17

Протягом минулих вихідних, 30-31 січня, поліцейські виявили у зоні відчуження ЧАЕС п’ятьох незаконних туристів з різних куточків України. Порушникам від 21 до 35 років.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Туристи проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи пропускні пункти

Крім того, днями під час патрулювання зони відчуження поліцейські Вишгородського районного управління поліції виявили поблизу села Нова Макарівка чоловіка з мисливською рушницею.

Встановлено, що чоловік проник на територію зони ЧАЕС незаконно, минаючи пропускні пункти. При собі він мав гладкоствольну мисливську рушницю ІЖ-17 16 калібру. Дозвільних документів на зброю у чоловіка не було.

Відносно нього поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 190 (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої. Відповідно до ст. 264, 265 КУпАП правоохоронці рушницю вилучили.

Відносно усіх порушників радіаційного режиму працівники поліції склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.