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    На Вінниччині чоловік облив свого сусіда бензином і підпалив (фото)

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    Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, але згодом, заплутавшись у показах, зізнався у скоєному - На Вінниччині чоловік облив свого сусіда бензином і підпалив (фото)
    Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, але згодом, заплутавшись у показах, зізнався у скоєному
    Фото Нацполіція Вінниччини

    Після вчинення злочину правопорушник на автомобілі доставив обгорілого потерпілого до лікарні

    У Вінницькій області, близько 1 години ночі 13 квітня до поліції надійшло повідомлення з Іллінецької лікарні про госпіталізацію 51-річного жителя села Червоне з опіками тіла близько 90 відсотків. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області.

    За словами керівника відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Андрія Оберняка, за підозрою у замаху на вбивство поліцейські затримали 30-річного односельця потерпілого.

    Напередодні ввечері підозрюваний, перебуваючи в нетверезому стані, прийшов до будинку потерпілого. Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник бензином, який приніс з собою, облив сусіда та підпалив. Після вчинення злочину правопорушник на автомобілі доставив обгорілого потерпілого до лікарні.

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    На Вінниччині чоловік облив свого сусіда бензином і підпалив (фото)
    На Вінниччині чоловік облив свого сусіда бензином і підпалив (фото)
    На Вінниччині чоловік облив свого сусіда бензином і підпалив (фото)

    Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, пояснював, що допомагав загасити полум’я, але згодом, заплутавшись у показах, зізнався у скоєному.

    Тим часом, біля Вінниці, у селі Цвіжин, поліція затримала 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у побитті цивільної дружини, через що вона померла.

    Причиною сімейного конфлікту виявилися ревнощі. 9 квітня близько 14 години до районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя села Цвіжин про те, що на подвір’ї він знайшов мертвою свою співмешканку.

    Теги: пожежа вбивство Вінниччина поліція
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