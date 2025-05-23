Хто замінить Білоуса? Молодий театр очолить відомий режисер, чоловік популярної актриси

Представлення Станіслава Мойсеєва колективу Молодого театру відбудеться вже 23 травня

Сьогодні, 23 травня, відбудеться представлення колективу Київського академічного Молодого театру нового виконувача обов'язків керівника. Цю посаду обійме відомий український театральний режисер, народний артист України Станіслав Мойсеєв, чоловік акторки Римми Зюбіної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на свої джерела в КМДА.

Призначення Мойсеєва до муніципального Молодого театру фактично є його тріумфальним поверненням, адже він вже був художнім керівником раніше. Кадрова заміна відбувається на тлі скандалу з попереднім керівником Андрієм Білоусом, який врешті залишив посаду.

Свого часу Мойсеєв залишив посаду керівника Молодого і перейшов на роботу до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Сталося це після смерті Богдана Ступки. Однак Мойсеєв не витримав інтриг у головному театрі країни, і згодом під тиском франківських акторських кланів пішов із посади.

«Главком» в інтерв’ю з режисером у 2018 році з’ясував причини, з яких він вирішив більше не співпрацювати з франківцями.

Дружина Мойсеєва, колишня прима Молодого театру Римма Зюбіна в листопаді 2019 року заявила про звільнення. «Я прийняла рішення піти з Молодого театру. Мене звинуватили в тому, чого я ніколи не робила. Свою правоту я не змогла довести. Зазвичай вислуховують обидві сторони конфлікту. Тим більше, що конфлікту з мого боку не було», – заявила тоді Римма Зюбіна.

фото: Римма Зюбіна

Станіслав Мойсеєв та Римма Зюбіна

Станіслав Мойсеєв тоді зауважив, що «для неї так зручніше». «Мені здається, що там немає якогось такого конфлікту. Просто ряд акторів, у тому ж числі, Олексій Вертинський і Станіслав Боклан, перейшли на «разові». Тобто вони вийшли зі штату, грають у виставах, в яких у них залишилися ролі і отримують зарплатню за ці ролі. Так зробила і Римма, для неї так зручніше. Люди в такому становищі мають більше прав та свободи. Тепер їх питають, чи можуть вони зіграти певного числа… Ідеально було б мати менше штатних акторів, а більше запрошувати зі сторони…», - зазначив Мойсеєв.

Станіслав Мойсеєв – український театральний режисер, заслужений діяч мистецтв України (1999), народний артист України (2008), екс-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, доцент кафедри акторського мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. В творчому доробку Станіслава Мойсеєва понад п'ятдесят вистав, поставлених в різних театрах України та за кордоном.

До слова, Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ Департаменту культури КМДА вже підписаний.

«Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури», – йдеться у заяві КМДА.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.