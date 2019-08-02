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    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)

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    На машині висіли плакати з закликами припинити нічні гонки по бульвару - «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    На машині висіли плакати з закликами припинити нічні гонки по бульвару
    Фото: Інформатор

    Власник автомобіля влаштував протест проти нічних гонок по бульвару

    У п'ятницю, 2 серпня, на бульварі Лесі Українки у Києві не в годину пік утворився затор. Причина ускладнення руху транспорту - автомобіль «Жигулі», який став поперек дороги.

    На машині висіли плакати з закликами припинити нічні гонки по бульвару. Про це повідомляє Інформатор.

    Автомобіль зайняв дві смуги руху. Через це утворився великий затор від станції метро «Печерська» в бік Бессарабської площі. Біля машини сидів чоловік, який зізнався, що це його автомобіль і він так висловлює протест проти гучної і швидкої їзди по бульвару ночами. Однак патрульним він пізніше сказав, що не знає власника машини.

    Коли приїхав евакуатор, чоловік не поспішаючи пішов у двори. Копи сказали, що забирають «Жигулі» на штрафмайданчик.

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    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    «Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Після цього рух по бульвару помітно прискорився.

    Нагадаємо, на сайті Київради зареєстровано петицію, в якій жителі Києва пропонують заборонити рух скутерів та мотоциклів з 23-ї до 7-ї години на вулицях столиці, де розташовані житлові будинки, оскільки рівень шуму перевищує норми. 

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