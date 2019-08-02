«Жигулі» поперек дороги паралізували рух на бульварі Лесі Українки (фото, відео)



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На машині висіли плакати з закликами припинити нічні гонки по бульвару Фото: Інформатор

Власник автомобіля влаштував протест проти нічних гонок по бульвару

У п'ятницю, 2 серпня, на бульварі Лесі Українки у Києві не в годину пік утворився затор. Причина ускладнення руху транспорту - автомобіль «Жигулі», який став поперек дороги.

На машині висіли плакати з закликами припинити нічні гонки по бульвару. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобіль зайняв дві смуги руху. Через це утворився великий затор від станції метро «Печерська» в бік Бессарабської площі. Біля машини сидів чоловік, який зізнався, що це його автомобіль і він так висловлює протест проти гучної і швидкої їзди по бульвару ночами. Однак патрульним він пізніше сказав, що не знає власника машини.

Коли приїхав евакуатор, чоловік не поспішаючи пішов у двори. Копи сказали, що забирають «Жигулі» на штрафмайданчик.

Після цього рух по бульвару помітно прискорився.

Нагадаємо, на сайті Київради зареєстровано петицію, в якій жителі Києва пропонують заборонити рух скутерів та мотоциклів з 23-ї до 7-ї години на вулицях столиці, де розташовані житлові будинки, оскільки рівень шуму перевищує норми.